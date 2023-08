Comissão ouve representantes do governo sobre políticas públicas para refugiados

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados se reúne nesta quarta-feira (9) para ouvir representantes de diversos ministérios sobre as políticas públicas do governo voltadas para migrantes e refugiados.

O pedido de audiência pública foi feito pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), relator da comissão.

Foram convidados representantes dos ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania; das Relações Exteriores; da Justiça e Segurança Pública; da Educação; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; do Trabalho e Emprego; e da Saúde.

A audiência pública será realizada às 13h30, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado. O debate será interativo, transmitido ao vivo e aberto à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania.

Plano de trabalho

No último mês, foi aprovado o plano de trabalho da comissão para este ano, incluindo a participação de representantes do colegiado no Fórum Global de Refugiados, que acontecerá entre 12 e 15 de dezembro em Genebra, na Suíça.

"O Fórum é um mecanismo central de apoio às pessoas refugiadas, no qual representantes de países e outros atores se reúnem a cada quatro anos para compartilhar boas práticas, experiências técnicas, políticas para ajudar a alcançar as metas do Pacto Global e contribuições para suporte financeiro", explica Túlio Gadêlha.

Segundo o deputado, a previsão é apresentar um relatório final para apreciação da comissão na última semana de novembro.