Deputados analisam projeto que cria gratificação por acúmulo de função na DPU; acompanhe

Arthur Lira (C) preside a sessão do Plenário - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 7836/14, da Defensoria Pública da União, que institui a gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do órgão.

Segundo o texto preliminar do relator, deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), essa gratificação será devida se a substituição ocorrer por período superior a três dias úteis, paga proporcionalmente ao número de dias, considerando-se um terço do subsídio do defensor designado para a substituição.

