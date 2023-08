Comissão debate importância do atendimento multidisciplinar para gestantes e puérperas

Bom atendimento multidisciplinar reduz as chances de violência obstétrica - (Foto: Depositphotos)

A Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (9) sobre a importância do atendimento multidisciplinar à mulher durante a gestação e o puerpério.

O debate é uma iniciativa das deputadas Soraya Santos (PL-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA) e Iza Arruda (MDB-PE). Elas lembram que profissionais como fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros obstetras, entre outros, além dos ginecologistas e obstetras têm papel fundamental para que as mulheres tenham experiências positivas no pré e no pós-parto.

Soraya Santos, presidente da comissão especial, acrescenta que estar rodeada de profissionais capacitados reduz as chances de as gestantes sofrerem violência obstétrica.

Convidados

Foram convidados para a discussão:

- a diretora científica da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher (Abrafism), Cristine Homsi Jorge;

- o médico ginecolosta e obstetra Glaucius Nascimento;

- a psicanalista e especialista em gestação do Método Bebê Canguru Luciene Godoy;

- a enfermeira obstetra e pesquisadora da Faculdade de Medicina de Botucatu (SP) Maíra Libertad; e

- a especialista da Agência Nacional de Saúde Suplementar e idealizadora do Projeto Parto Adequado Jacqueline Torres.

A reunião será realizada às 15 horas, em plenário a ser definido.