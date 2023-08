Comissão de Desenvolvimento Econômico debate regulamentação de mercados digitais

Any Ortiz quer subsídios para propor uma legislação sobre o tema no Brasil - (Foto: MyKe Sena/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (10) sobre as experiências internacionais no desenvolvimento e na regulamentação dos mercados digitais.

O pedido para realização da audiência é da deputada Any Ortiz (Cidadania-RS). "Ao analisar as experiências internacionais no desenvolvimento e na regulamentação dos mercados digitais, buscamos compreender avanços, obstáculos e lições aprendidas em outros países para proporcionar aos parlamentares brasileiros uma visão abrangente e atualizada, permitindo a criação de um marco legal eficiente e inovador no País", afirmou.

Foram convidados, entre outros:

o advogado especialista em mercados e serviços digitais Assimakis Komninos;

o professor de Direito da Concorrência da Universidade de Direito Tilburg Giorgio Monti;

o diretor da Compass Lexecon Europa e membro do Comitê Executivo Global da Compass Lexecon, Jorge Padilla;

o vice-presidente de Concorrência Global e Política Regulatória da Computer and Communications Industry Association, Krisztian Katona.

A audiência ocorre às 10 horas, no plenário 5. Confira a pauta completa.