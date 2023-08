Comissão mista debate MP que prorroga prazo para regulamentação do vale-refeição

MP prorroga em um ano prazo para regulamentação do vale-refeição - (Foto: Pedro Ribas/Agência de Notícias do Paraná)

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 1173/23, que prorroga em um ano o prazo para regulamentação dos programas de alimentação do trabalhador, ouve o auditor fiscal do Trabalho Marcelo Naegele sobre a proposta, nesta terça-feira (8).

A audiência pública será realizada às 11 horas no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado, e será transmitida ao vivo e realizada de forma interativa, com a possibilidade de participação popular por meio do portal e-Cidadania.