Comissão do Esporte vai homenagear empresas que mais investiram no setor

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados vai realizar, na próxima quinta-feira (10), a cerimônia de entrega da Comenda Incentivadores do Esporte. A honraria será destinada às empresas que mais investiram no setor em 2022 conforme o Relatório de Gestão da Lei de Incentivo ao Esporte.

O requerimento para a realização do evento foi apresentado pelo deputado Marcos Tavares (PDT-RJ). "Esta premiação tem por objetivo reconhecer, valorizar e reforçar a importância da contribuição das instituições em projetos financiados via Lei de Incentivo ao Esporte" argumentou Tavares.

Dados de 2022, o último relatório divulgado, dão conta da captação de aproximadamente R$ 545 milhões para 3.042 projetos financiados pela lei.

A cerimônia ocorrerá às 10 horas no Salão Nobre.

Confira a lista de convidados para o evento.