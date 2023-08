Comissão debate concessão de bolsa integrais para universitários de baixa renda

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, na quinta-feira (10), proposta que cria o Programa de Apoio ao Estudante da Educação Superior (PL 2961/22). A proposta altera a Lei do Fies.

O deputado Átila Lira (PP-PI), que é relator do projeto de lei e propôs o debate, explica que o texto em análise prevê a concessão de bolsas integrais para estudantes integrantes de famílias com renda per capita mensal de até um salário mínimo e meio, e bolsas parciais de 50% para estudantes integrantes de famílias com renda per capita mensal de até três salários mínimos.

Ele acrescenta que a proposição estabelece que o valor da bolsa integral deve corresponder, em cada curso, ao valor anual ou semestral dos encargos educacionais praticados pelas instituições de ensino superior em cujo curso o estudante beneficiário estiver regularmente matriculado. " A audiência pública tem o propósito de ampliar o debate para uma melhor compreensão do tema", afirma.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier;

- o presidente da Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior (Amies), Moses Haendel Melo Rodrigues; e

- o diretor de Política Regulatória (Seres/MEC), Paulo Augusto Meyer.

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 10.