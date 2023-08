Comissão do Esporte ouve confederações de rugby, tênis, judô e hipismo sobre preparação para Olimpíadas

Em mais uma audiência pública sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados vai ouvir as confederações de rugby, tênis, judô e hipismo na próxima quarta-feira (9).

A reunião ocorre às 15 horas, no plenário 4. Confira a lista completa de convidados.

Os requerimentos para realização do debate são de de autoria dos deputados Luiz Lima (PL-RJ), Mauricio do Vôlei (PL-MG) e Delegado da Cunha (PP-SP). "Uma vez que há recursos públicos das loterias investidos nas diversas entidades esportivas que integram o sistema olímpico brasileiro, propomos esse debate com a participação de representantes de cada uma das confederações e suas modalidades participantes na competição", justificam os deputados.