Comissão debate criação do Dia Nacional do Policial Penal

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado promove audiência pública na próxima quarta-feira (9) para discutir a criação do Dia Nacional do Policial Penal, a ser comemorado em 4 de dezembro de cada ano.

O pedido para realização do debate é do deputado Kim Kataguiri (União-SP). "Criar o Dia do Policial Penal é uma justa homenagem a essa categoria. O índice crescente de criminalidade no Brasil impõe aos profissionais um forte enfretamento à violência que hoje condena o cidadão brasileiro ao aprisionamento em sua própria residência enquanto bandidos ficam soltos, amedrontando o cidadão de bem", destacou.

Foram convidados, entre outros:

o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás Fernando Aurvalle Krebs;

o diretor-geral de Administração Penitenciária da Polícia Penal de Goiás, Josimar Pires Nicolau do Nascimento;

o vice-presidente da Federação Nacional dos Servidores da Polícia Penal, Maxsuel Miranda das Neves;

o coordenador-geral de Segurança e Operações Penitenciárias da Secretaria Nacional de Políticas Penais, José Renato Gomes Vaz;

o policial penal da Secretaria da Segurança Pública de Goiás, Regismar Francisco de Souza.

A reunião ocorre às 16h30, no plenário 6. Confira a lista completa de convidados.