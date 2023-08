Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais debate questões relacionadas ao agroindígena

Setor agroindígena tem ganhado relevância no País - (Foto: Leonardo Prado/Procuradoria-Geral da República)

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais debate na terça-feira (8) o agroindígena e a sua importância para o desenvolvimento do Brasil. O debate foi solicitado pela deputada Silvia Waiãpi (PL-AP).

Silvia Waiãpi destaca que o Censo 2022 mostrou que os povos indígenas têm produção agropecuária diversificada, com mais mulheres produtoras e menos agrotóxicos, e detalhou as principais características dos estabelecimentos agropecuários e extrativistas segundo os grupos de cor ou raça dos seus produtores.

"A publicação também traz recortes territoriais específicos, sobre as Terras Indígenas espalhadas pelo País e para algumas categorias de Unidades de Conservação - Reservas Extrativistas (Resex), Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e as Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais", afirma.

Na avaliação da deputada, o que se depreende das informações fornecidas pelo próprio governo federal é a importância e o crescimento do agroindígena no País. A parlamentar pretende discutir e buscar soluções para povos originários e tradicionais que querem trabalhar com a agricultura familiar, mas ainda não foram beneficiados e que estão passando necessidades básicas.

Foram convidados, entre outros, lideranças do segmento agroindígena e do governo federal.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 12.