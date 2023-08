Comissão de Fiscalização Financeira debaterá Mais Médicos com ministra da Saúde

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados vai realizar, na próxima terça-feira (8), audiência pública para debater supostas irregularidades no Programa Mais Médicos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, é uma das convidadas da reunião.

O requerimento para a realização da audiência foi apresentado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP). Ela quer discutir investigações feitas pelo Ministério Público do Trabalho que teriam encontrado irregularidades na contratação de profissionais que fizeram parte do programa no passado, especialmente os médicos cubanos, feita junto à Organização Pan-Americana de Saúde.

"Também já foram identificadas, em relatórios do Tribunal de Contas da União, as referidas irregularidades nos pagamentos à Opas e atos antieconômicos decorrentes da contratação de assessores por meio de acordo de cooperação técnica. Ainda, os auditores do TCU apontaram que há fragilidade do sistema de supervisão e de tutoria do programa", acrescentou a deputada.

A audiência está marcada para as 14 horas no plenário 9.

Confira a pauta com todos os convidados para participar da reunião.