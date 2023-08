Iluminação laranja no Congresso destaca a Semana Mundial do Aleitamento Materno

O Congresso Nacional ganha iluminação laranja até 6 de agosto para comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, desenvolvida em mais de 120 países para conscientizar a sociedade sobre a importância da amamentação.

A semana foi criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação (WABA, sigla em inglês). Nesse período, são desenvolvidas várias atividades que buscam promover o aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, se estendendo até os dois anos ou mais de idade.

A Semana Mundial da Amamentação está focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança, sendo considerada um veículo de promoção do aleitamento. Desde 2016, a data integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iluminação especial atende a solicitação da coordenadora-geral dos Direitos da Mulher, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), da procuradora da Mulher, deputada Soraya Santos (PL-RJ), da Secretaria da Mulher, do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), e da primeira-Secretaria do Senado Federal.

Compromisso brasileiro

No Brasil, a Lei 13.435/17 estabeleceu o “Agosto Dourado” como mês de conscientização e mobilização pelo direito das mulheres que amamentam e como incentivo à amamentação e sua importância para a saúde do bebê. A cor dourada foi selecionada para representar o padrão ouro de qualidade do leite materno.