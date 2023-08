Conselho de Comunicação Social debate combate à desinformação

O Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional promove, na segunda-feira (7), audiência pública para discutir formas de combate à desinformação e à descredibilização da imprensa.

Foram convidados para o debate:

o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP);

a juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Adriana Franco Melo Machado;

o jornalista Jonas Valente, representante da Coalizão Direitos na Rede; e

a jornalista Renata Vicentini Mielli, representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Confira aqui a lista completa de convidados e a pauta da reunião

A audiência pública será realizada às 9 horas no plenário 3 da ala Senador Alexandre Costa, no Senado Federal, e será transmitida ao vivo e realizada de forma interativa, com a possibilidade de participação popular por meio do portal e-cidadania.

PL das Fake News

Após a audiência, o conselho realizará uma reunião ordinária. Na pauta, está a designação de dois relatores: um para elaboração de parecer sobre o PL 2630/20, conhecido como PL das Fake News, e outro para elaborar parecer sobre o PL 2338/23, que trata do uso da inteligência artificial.

Na pauta ainda constam duas propostas de audiência pública. Uma delas terá como tema o combate ao discurso de ódio na comunicação social. A outra será para debater os impactos da inteligência artificial na comunicação.