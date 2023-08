Comissão vai debater experiências internacionais na produção de hidrogênio

A comissão especial para o estudo das iniciativas para a transição energética promove audiência pública na próxima terça-feira (8) sobre as experiências internacionais na produção de hidrogênio. O pedido para realização do debate é dos deputados Bacelar (PV-BA) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Eles querem conhecer as experiências internacionais já implantadas e analisar a viabilidade econômica de replicar tais modelos de produção no Brasil.

Foram convidados para o debate:

o presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio (ABH2), Paulo Emílio Valadão de Miranda;

o head da área de New Energy Business da Siemens Energy para a América Latina, Andreas Eisfelde;

a representante da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha (AHK Rio de Janeiro), Loana Von Gaevernitz Lima;

o CEO da Thyssenkrupp South America, Paulo Alvarenga.

A reunião ocorre no plenário 14, às 14 horas. Confira a pauta completa.