Lei dá nome de empresário a viaduto em Santa Catarina

Entrou em vigor nesta quarta-feira (2) a Lei 14.642/23, que denomina “João Batista Menegatti” o viaduto urbano localizado na BR-282, em Xanxerê (SC).

A lei, publicada no Diário Oficial da União, tem origem em projeto (PL 1830/15) do deputado Pedro Uczai (PT-SC). Ele afirma que o empresário João Batista Menegatti (1904-1959) foi pioneiro no desbravamento e desenvolvimento do oeste catarinense.

“Um grande homem que ficou anônimo na história de Santa Catarina, mas merece ter o seu reconhecimento”, disse Uczai.