Lei confere a município gaúcho de Canguçu título de Capital Nacional da Agricultura Familiar

Vista geral da cidade de Canguçu, no sul do País - (Foto: Prefeitura de Canguçu)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que confere ao município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Agricultura Familiar (Lei 14.638/23).

Publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26), a norma tem origem no Projeto de Lei 6408/16, do deputado Afonso Hamm (PP-RS), aprovado em 2019 pela Câmara.

Segundo o parlamentar, atualmente 63,4% da população do município, de 55 mil habitantes, mora no meio rural, em 14 mil propriedades (minifúndios), e são responsáveis por diversificada produção agrícola, em destaque o tabaco.