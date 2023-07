Sancionada lei que transforma Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, em Capital Nacional do Agroturismo

Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo - (Foto: Leonardo Duarte/Secom-ES)

A Lei 14.636/23 confere o título de Capital Nacional do Agroturismo ao município de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. A nova lei, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (26), foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2019 e tem origem no Projeto de Lei 1711/15, do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES).

Com cerca de 25 mil habitantes, Venda Nova do Imigrante se destaca pelo agroturismo e pela produção de produtos artesanais como bolos, biscoitos, geleias, macarrão, queijos, artefatos em madeira, bordados e sabonetes. Um dos maiores eventos realizados na cidade é a Festa da Polenta, celebrada todos os anos, no mês de outubro.

Em 2006, o município capixaba já recebeu o título de Capital Nacional do Agroturismo pelo Ministério do Turismo.