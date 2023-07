Câmara dos Deputados divulga o projeto básico para a realização de seu concurso

A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados informou que já está disponível para consulta o inteiro teor do projeto básico que norteou a seleção da banca incumbida de realizar o concurso público autorizado pela Mesa Diretora em 24 de maio de 2023.

Confira aqui o projeto básico e todas as outras informações sobre o concurso da Câmara.

A instituição escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas. A efetiva contratação dependerá da anuência das instâncias superiores da Câmara.

Foram adotados, entre outros, os seguintes critérios para análise das propostas: o prazo de execução das principais etapas do certame, as medidas de segurança utilizadas usualmente para prevenção de fraudes, a experiência na realização de certame com número de inscritos superior a 50 mil candidatos e o valor total a ser pago.

