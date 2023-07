Congresso recebe iluminação verde e vermelha pelo mês de conscientização sobre saúde bucal

O Congresso Nacional recebe, até a quinta-feira (27), iluminação nas cores verde e vermelha como parte das ações do Julho Neon — movimento de conscientização sobre a importância da saúde bucal. O objetivo é estimular políticas e medidas para democratizar o acesso ao atendimento odontológico em todo o País.

A Câmara dos Deputados aprovou neste ano o Projeto de Lei 2563/21, que oficializa julho como o mês de conscientização e promoção da saúde bucal. A proposta atualmente está em análise no Senado.

A iluminação especial foi solicitada pelo deputado Pedro Westphalen (PP-RS).

Falta de acesso

No Brasil, grande parte da população nunca teve a oportunidade de fazer uma consulta odontológica. O movimento desenvolve, então, ações para informar a população sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal, a prevenção de doenças e o tratamento odontológico.

A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE em 2020, mostrou que de 162 milhões de brasileiros acima de 18 anos, 34 milhões perderam 13 dentes ou mais e 14 milhões perderam toda a dentição.

A higienização incorreta dos dentes, gengivas e língua ou a ausência total de limpeza podem ocasionar também outras doenças como a endocardite bacteriana — infecção na válvula do coração causada frequentemente pela presença de cáries nos dentes. Segundo dados do Instituto do Coração (Incor), 40% dos casos diagnosticados da doença são causados pela precariedade da saúde bucal.