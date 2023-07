Visitação guiada à Câmara começa a retomar ritmo pré-pandemia

Cerca de 20 mil pessoas participaram das visitas guiadas à Câmara dos Deputados e ao Senado entre abril e junho deste ano, em um ritmo parecido com o registrado antes da pandemia de Covid-19. A visitação esteve suspensa ao longo de 2021 por motivos sanitários e sofreu nova paralisação após as depredações ao Palácio do Congresso Nacional nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro deste ano.

A reabertura dos prédios para turistas ocorreu em 21 de abril, no aniversário de Brasília. Durante o recesso parlamentar, a visitação ocorrerá todos os dias, até 30 de julho.

O diretor da Coordenação de Cerimonial, Eventos e Cultura da Câmara, Frederico de Almeida, descreve alguns dos destaques das visitas guiadas. “Esculturas que fazem parte de vários espaços da Câmara dos Deputados e poltronas, inclusive do escritório de Oscar Niemeyer; obras de Athos Bulcão, como o painel “Ventania”; pintura de Di Cavalcanti, no Salão Verde; painéis de Marianne Perretti e algumas peças da coleção de presentes protocolares”, enumerou.

Mobiliário desenhado por Oscar Niemeyer; ao fundo, painel de Athos Bulcão - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

8 de janeiro

Parte do patrimônio cultural do Parlamento foi danificada durante os atos golpistas do início do ano, o que demandou minucioso trabalho de restauração artística, segundo Frederico. “O Centro Cultural da Câmara dos Deputados foi uma das áreas que trabalharam intensamente na recuperação de várias obras. Os presentes que puderam ser recuperados fazem parte da exposição que está no Salão Verde", informou.

O diretor da Coordenação de Cerimonial, Eventos e Cultura da Câmara já percebe uma mudança no comportamento após os atos de vandalismo. "Estamos percebendo um respeito muito grande pelo Parlamento a partir dos acontecimentos de 8 de janeiro: as pessoas vêm, coletam informações, tiram fotos e levam daqui só memórias boas”.

Fernanda Freitas, fisioterapeuta em Belém, no Pará, constatou essa retomada de normalidade ao incluir o Palácio do Congresso Nacional no roteiro da recente visita turística que fez a Brasília. “Como brasileira, fiquei muito angustiada e receosa com toda aquela destruição, mas fico feliz de já ver a Casa reaberta e poder ter essa visitação e sentir a política correndo nas veias assim”, comemorou.

Sensação parecida foi revelada por Evandro Bernardino, analista de relacionamento em Serra, no Espírito Santo, e, como ele mesmo diz, “apaixonado por política”. “Fiquei bem preocupado depois que aconteceu o ataque, porque eu não sabia em quanto tempo iriam conseguir que tudo voltasse ao normal. Fiquei muito feliz com a reestruturação”.

Já Nice Andrade, de apenas 13 anos de idade, conheceu a Câmara e o Senado em conjunto com os colegas de uma escola particular de Goiânia. “É um local muito importante para o nosso País, onde várias medidas são tomadas. Acho muito importante saber a história e também como funciona”.

Todos os detalhes sobre dias, horas e agendamento das visitas guiadas estão no portal da Câmara na internet. Também há redes sociais de visitação no Instagram e no Facebook.