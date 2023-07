Líder do governo no Congresso anuncia acordo para votação de hoje; acompanhe

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, anunciou que os líderes fizeram um acordo para votar, por acordo, apenas cinco vetos da pauta e adiar a análise dos outros 17 vetos da pauta para serem analisados no segundo semestre. Também serão votados, em globo, a maioria dos projetos de crédito.

O acordo de líderes, segundo Randolfe, vai permitir a votação nesta quarta dos seguintes vetos:

- veto 57/22, que trata do novo Fundo Geral de Turismo. Há acordo para manter os vetos aos dispositivos que autorizariam a transferência de saldos financeiros da Apex para a Embratur;

- veto 63/22, sobre alteração à LDO de 2022. Serão mantidos os vetos aos procedimentos relativos aos restos a pagar e os demais itens serão considerados prejudicados;

- veto 64/22, que trata das Indústrias Nucleares do Brasil. Há acordo para derrubar o veto à dispositivo que autoriza investimentos em programas de eficiência energética na oferta e no uso final de energia;

- veto 2/23, sobre a inclusão da Polícia Legislativa no Sistema Único de Segurança Pública. Há acordo para derrubar os vetos à inclusão da categoria no SUSP e no programa destinado à prevenção da violência autoprovocada e do suicídio. Será mantido, no entanto, o veto a dispositivo sobre liberdade de expressão para a categoria;

- veto 11/23, sobre destinação dos recursos do Sistema S à Embratur. Há acordo para manter o veto que destina 5% da arrecadação do Sistema S à Embratur.

Em relação aos PLNs, Randolfe afirmou que apenas não serão votados nesta quarta-feira os PLNs 13 e 14, porque não foram analisados pela Comissão Mista de Orçamento.

Assista ao vivo

Mais informações em instantes