Lei inclui Caminhada da Água como evento do Dia Mundial da Água

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.619/23, que inclui a Caminhada da Água como evento ambiental comemorativo do Dia Mundial da Água, que ocorre anualmente no dia 22 de março.

Publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12), a norma é oriunda do Projeto de Lei 10330/18, do deputado João Daniel (PT-SE), aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2021 e pelo Senado Federal em junho deste ano.

Segundo João Daniel, já existem iniciativas semelhantes no País, como a Caminhada da Água, organizada anualmente em Aracaju pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe (Sindisan).