Sancionada lei que cria o Dia Nacional da Força Jovem Universal

Evento promovido pela FJU em Caxias do Sul (RS), em 2015 - (Foto: Prefeitura de Caxias do Sul (RS))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que cria o Dia Nacional da Força Jovem Universal (FJU), a ser celebrado anualmente no segundo sábado do mês de janeiro.



A Lei 4.616/23 é oriunda Projeto de Lei 2994/21, do deputado licenciado Julio Cesar Ribeiro (DF), aprovada pela Câmara no fim de 2021, pelo Senado no mês passado, e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10).

A Força Jovem Universal é um grupo ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. “Um dos principais objetivos do grupo é alcançar jovens que se encontram no mundo dos vícios, na criminalidade, que possuem problemas familiares, sem perspectiva de vida, a encontrarem um caminho”, afirma Julio Cesar Ribeiro.

Segundo o autor, os jovens do grupo desenvolvem atividades e ações em diversas áreas, como cultura e esporte, mobilizando pessoas e realizando eventos, como torneios esportivos, espetáculos musicais, gincanas multiculturais e show de jovens talentos.