Comissão debate redução de limite de velocidade de automóveis para segurança de ciclistas

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (11) para debater a redução do limite de velocidade dos automóveis nas cidades para garantir a segurança de pedestres e ciclistas.

O requerimento para realização da reunião foi apresentado pelo deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA). Ele lembra que o Brasil é signatário da Declaração de Estocolmo, que recomenda estabelecer 30 km/h como limite de velocidade em áreas urbanas.

O parlamentar também ressaltou que a Política Nacional de Mobilidade Urbana definiu, em suas diretrizes, a prioridade dos modos de transportes não motorizados. "Apesar da legislação federal, as cidades seguem priorizando veículos motores individuais. A velocidade e o volume de tráfego atuam como barreiras que impedem ou dificultam significativamente os deslocamentos locais a pé ou de bicicleta", disse.

Segundo Marinho, no esporte não é diferente. "Os atletas que treinam todos os dias para poder melhorar seu desempenho e, assim, atingir resultados de excelência em suas competições também são vítimas do trânsito. Isso tira o foco da sua preparação, colocando mais um elemento em sua rotina de trabalho", completou.

Foram convidados para o debate, entre outros:

- a representante da ONG Caminha Rio, Thatiana Murilo;

- a representante da União de Ciclistas do Brasil (UCB), Ana Luiza Carboni;

- a representante da Comissão de Segurança no Ciclismo RJ, Viviane Helena de Jesus Sousa Zampieri;

- o representante da Associação de Ciclistas de Planaltina (DF), Eduardo Guimarães;

- a representante do Laboratório de Psicologia do Trânsito do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), Ingrid Neto.

Confira a lista completa de convidados.

A reunião será realizada no plenário 4, às 10 horas.