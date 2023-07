TV Câmara promove série de programas sobre os 200 anos do Parlamento

A TV Câmara produziu e exibe, a partir de 13 de julho, uma série de quatro episódios do programa "Ponto de Vista" sobre os 200 anos do Parlamento brasileiro. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada a Assembleia Geral,

Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, no Rio de Janeiro. Essa

data deu origem ao Dia do Parlamento.

Embora tenha sido dissolvida seis meses depois, aquela Constituinte é reconhecida por historiadores como o início do Poder Legislativo no País, pois reuniu deputados eleitos para elaborar uma Constituição e dar ao Brasil, recém independente de Portugal, um novo ordenamento jurídico.

Ao longo de quatro episódios do “Ponto de Vista”, a TV Câmara vai receber

oito especialistas, que irão apresentar diferentes visões daquele período para ajudar o espectador a entender melhor o que aconteceu naquela época.

Constituição de 1823 integra acervo da Câmara e foi exibida no programa - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Para ilustrar essa série, alguns dos 3.697 documentos que integraram a Constituinte de 1823 serão apresentados ao público. Esse acervo recebeu o registro “Memória do Mundo”, conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pelo seu valor como patrimônio documental da humanidade.

Pela primeira vez na história, alguns desses registros deixaram os cofres-fortes dos acervos de obras raras da biblioteca e do arquivo histórico do Centro de Documentação e Informação (Cedi) da Câmara.

A série especial do "Ponto de Vista" sobre os 200 anos do Parlamento vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir de 13 de julho, às 21 horas. O programa também poderá ser visto no perfil da Câmara no YouTube.