Plenário faz minuto de silêncio pelo dramaturgo Zé Celso Martinez

O Plenário da Câmara dos Deputados fez um minuto de silêncio seguido de aplausos em memória ao dramaturgo José Celso Martinez, morto nesta quarta-feira (5). A homenagem foi solicitada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

O criador do Teatro Oficina foi hospitalizado após um incêndio atingir o seu apartamento. Ele sofreu queimaduras graves em 53% do corpo e não resistiu.

Na presidência da sessão, a deputada Maria do Rosário (PT-RS), 2ª Secretária da Câmara, afirmou que o Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes do teatro brasileiro. "A Mesa envia a sua família nossas condolências e sentimentos. Viva o teatro, viva a arte, viva a cultura nacional e viva José Celso Martinez", disse.

O líder do Psol, deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), enalteceu a obra, a ousadia, e o ativismo de Zé Celso antes da homenagem. "Com a sua rebeldia característica, brigou por um espaço de convivência reservado à cultura e ao povo no estado de São Paulo. A maior homenagem que podemos fazer é concretizar o Parque do Bexiga ao lado do simbólico Teatro Oficina", disse.