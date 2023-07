Projeto institui política de apoio ao uso dos espaços públicos para cultura, lazer e esporte

O Projeto de Lei 765/23 institui política nacional de apoio a iniciativas que destinem trechos de vias, praças, largos e logradouros públicos para atividades de cultura, lazer e esporte. A proposta abrange todos os entes federativos e vale para ações temporárias ou permanentes.

Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, serão objetivos dessa política:

- concorrer para a democratização do acesso à cultura, ao esporte e ao lazer;

- estimular a fruição da cultura e do lazer e a prática do esporte, de forma a contribuir com a promoção da saúde da população;

- estimular o turismo e o comércio nas áreas destinadas para essas práticas; e

- oferecer apoio técnico e financeiro aos municípios, na forma de regulamento.

“Várias cidades brasileiras, aos finais de semana, reservam vias, praças, largos e logradouros públicos para atividades de cultura, lazer e esporte”, disse a autora da proposta, deputada Juliana Cardoso (PT-SP). “O apoio a essas práticas trará inúmeros benefícios para a saúde e para o bem-estar da população”, considerou.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.