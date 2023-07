Câmara divulga lista dos vencedores da Medalha Amigo da Primeira Infância 2023

Primeira infância vai de zero a seis anos - (Foto: Tony Winston/Agência Brasília)

A Câmara dos Deputados divulgou nesta terça-feira (4) a lista dos vencedores da Medalha Amigo da Primeira Infância 2023. A condecoração é concedida a cinco pessoas ou instituições que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção ou à garantia de direitos da criança nos seus primeiros cinco primeiros anos de vida, cruciais para o desenvolvimento cognitivo e social.

Neste ano, serão agraciados:

Associação Beneficente Nossa Casa - Criciúma (SC);

Juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza - Rio de Janeiro (RJ);

Maria Teresa Saenz Surita Guimarães - Boa Vista (RR);

Onélia Maria Moreira Leite de Santana - Fortaleza (CE);

Paulo Roberto Leite de Arruda - Vitória de Santo Antão (PE).

Cerimônia

A cerimônia de entrega da medalha será realizada no dia 23 de agosto, às 16 horas, no Salão Nobre, em alusão ao Dia da Infância, celebrado no dia 24 de agosto.