Câmara debate reajuste de tarifas de energia em Pernambuco e no Acre

Foto: Jaelson Lucas/Agência de Notícias do Paraná

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (4), às 15 horas, para debater os reajustes de tarifas de energia elétrica em Pernambuco e no Acre.

Foram convidados para participar do evento:

- o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira;

- o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Ricardo Tilli;

- a superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica (STR) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila Bomfim;

- o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral e Silva;

- o presidente da Energisa Acre, Ricardo Alexandre Xavier;

- a diretora-executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Carlota Aquino; e

- o presidente-executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira.

O evento foi solicitado pelos deputados Eduardo da Fonte (PP-PE) e Felipe Carreras (PSB-PE).

A audiência pública será realizada em plenário a ser definido.