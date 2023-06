Comissão debate as contribuições do cooperativismo para o desenvolvimento da indústria

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (4), as contribuições do cooperativismo para o desenvolvimento da indústria.

O deputado Heitor Schuch (PSB-RS), que solicitou o debate, explica que o cooperativismo é um sistema econômico que vem ganhando cada vez mais protagonismo na sociedade brasileira, trazendo impacto no desenvolvimento da indústria, comércio e serviços no Brasil.

"Essa audiência pública se faz necessária para entender esse crescimento constante e acelerado que alcançou tamanha proporção, por isso, precisamos nos aprofundar em quais impactos o cooperativismo traz à sociedade e por que essa prática é tão importante, bem como compreender suas demandas e o papel do legislativo na resolução de suas pautas", afirma.

Foram convidados:

- representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e do Ministério das Relações Exteriores;

- o professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos Junico Antunes; e

- a superintendente do Sistema OCB, Tânia Zanella.

O debate será realizado às 15h30, no plenário 5.