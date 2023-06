Conselho de Comunicação do Congresso debate violência contra profissionais de comunicação

Primeira reunião deste ano do Conselho de Comunicação Social - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional promove audiência pública na segunda-feira (3) sobre a violência contra os profissionais de comunicação.

Foram convidados para discutir o assunto a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro; o dirigente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (Fitert), Ricardo Ortiz; a diretora do Instituto TornaVoz, Taís Gasparian; e o professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Rogério Christofoletti.

O debate está marcado para as 9h30, no plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado Federal.

Novos debates

Após o encerramento da audiência pública, o conselho fará uma reunião ordinária para definir as matérias prioritárias para a análise do colegiado e debater a proposta de realização de audiência pública sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação social.

O conselho

O conselho foi criado em 1991 e é formado por 13 conselheiros titulares e 13 suplentes, que representam as empresas e os trabalhadores do setor de comunicação social, além de representantes da sociedade civil. Os nomes foram sugeridos por entidades representativas do setor e aprovados por senadores e deputados federais.

O colegiado se reúne no Senado Federal na primeira segunda-feira de cada mês, com a atribuição de realizar estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do título da Comunicação Social da Constituição Federal, conforme a Lei 8.389/91.

Composição atual

A atual composição do Conselho de Comunicação foi empossada em 3 de maio pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Após a posse, o representante da sociedade civil Miguel Matos foi eleito presidente do conselho, e a jornalista Patricia Blanco, vice-presidente.

