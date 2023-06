Comissão discute mobilidade urbana e segurança no trânsito para ciclistas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (4) para discutir mobilidade urbana e segurança no trânsito sob o olhar dos ciclistas.

O debate atende a requerimento do deputado Jonas Donizete (PSB-SP). Ele afirma que o objetivo é analisar as causas da violência no trânsito, especialmente as situações que envolvem os ciclistas, além de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte.

Foram convidados para a audiência, entre outros:

- a coordenadora financeira da ONG Rodas da Paz, Renata Aragão;

- a diretora financeira da União de Ciclistas do Brasil (UCB), Ana Carboni; e

- a jornalista e integrante da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade), Renata Falzoni.

Confira a lista completa de convidados

A reunião será realizada no plenário a ser definido, às 16h30.