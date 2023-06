Comissão do Esporte debate criação do Dia do Tiro Esportivo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (4) sobre a criação do Dia Nacional do Tiro Esportivo. O deputado Marcos Pollon (PL-MS), que pediu o debate, informa que o Brasil conseguiu sua primeira medalha olímpica na modalidade em 1920.

O tiro desportivo, continua Pollon, é uma modalidade formalmente constituída nos termos da Lei 9.615/98.

A legislação atual exige a realização de audiência ou consulta pública envolvendo amplos setores da população para a criação de data comemorativa por meio de projeto de lei.

Debatedores

Foram convidados para discutir a proposta, entre outros, o atleta de tiro defensivo Thyago Almeida Pignataro, o representante da Confederação Brasileira de Tiro Prático, Luciano Anechini Lara Leite e o presidente do Clube de Tiro Independência de Goiás, Rodrigo Basílio.

O debate será realizado no plenário 4, a partir das 10 horas.