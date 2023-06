Comissão debate situação dos tradutores intérpretes de Libras em instituições federais

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (4) a situação dos tradutores intérpretes de Libras em instituições federais.

Para a deputada Erika Kokay (PT-DF), a situação desses profissionais é preocupante. "Os decretos 9.262/18 e 10.185/19 têm impactado negativamente a categoria, trazendo consequências que comprometem a qualidade do trabalho prestado e a valorização desses profissionais". Esses decretos extinguiram cargos efetivos na administração pública federal e vedaram a abertura de concurso público em determinadas áreas, entre elas intérpretes de libras.

A parlamentar explica que, de acordo com informações disponíveis no portal de transparência do governo federal, mais de mil tradutores intérpretes de Língua de Sinais ocupam cargos públicos para atender a uma demanda de mais de 5.978 alunos surdos, surdocegos e com deficiência auditiva, além de fornecer suporte aos técnicos e professores surdos das redes de ensino básico e superior da educação.

"É essencial discutir a revogação desses decretos e a necessidade de uma reestruturação da carreira, de forma a garantir condições adequadas para o exercício dessa função e promover um ambiente de trabalho digno e valorizado".

Foram convidados:

- o presidente Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), Antonio Campos;

- o representante da Federação Brasileira dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guias-Intérpretes de Língua de Sinais (Febrapils), Lenildo Souza; e

- representante da Associação de Servidores do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Assines).

O debate será realizado às 13 horas, no plenário 13.