Comissão de Saúde debate resultados e críticas ao Revalida

Prova do Revalida, em Brasília - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (4) sobre o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), expedidos por instituições de educação superior estrangeira. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7.

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Manuel Fernando Palácios da Cunha e Melo.

O deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que pediu a audiência, disse que, após a divulgação das notas preliminares do Revalida, que ocorreu em 1º de fevereiro deste ano, os médicos formados no exterior movimentaram as redes sociais reivindicando uma prova justa.

"A prova custa cerca de R$ 400 e é realizada em apenas 10 das 27 capitais brasileiras. Considerando que o Brasil é um país muito grande e com localidades muito remotas, é possível que o deslocamento do candidato ultrapasse os 1.000 quilômetros", disse o deputado.

A prova do Revalida é composta por duas fases. A primeira, teórica, possui uma avaliação objetiva e uma avaliação discursiva. Uma vez aprovado na primeira fase, o candidato vai para a etapa clínica, que busca avaliar os conhecimentos e potencialidades práticas do médico formado fora do Brasil para regulamentar seu currículo em território nacional.

Alta reprovação

"O resultado preliminar deste ano conta com uma estimativa de mais de 70% de reprovação, que é a maior da história.

Dos relatos dos candidatos nas redes sociais, Dorinaldo Malafaia citou: o preço alto, poucos locais de provas, prova extensa que poderia ser dividida em dois dias e erros de correções.