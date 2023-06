Comissão especial debate rotas tecnológicas para a produção do hidrogênio sustentável

Grande disponibilidade de fontes renováveis de energia favorecem a produção de hidrogênio verde no Brasil - (Foto: Ulgo Oliveira/Governo da Bahia)

A Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (4) sobre o tema “Rotas tecnológicas para produção do hidrogênio sustentável”. O debate foi solicitado pelos deputados Bacelar (PV-BA) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), respectivamente, relator e presidente da comissão.

O objetivo dos parlamentares é discutir os aspectos envolvidos em cada uma das rotas de produção do hidrogênio. "O hidrogênio como produto final pode ser obtido a partir de diversos processos, com diferentes insumos e procedimentos. Alguns deles envolvem emissão de poluentes, outros são totalmente limpos e há alguns em que os poluentes produzidos são capturados e estocados", explicam.

"A partir dessa audiência pública, pretende-se compreender o atual estágio de desenvolvimento tecnológico e de viabilidade econômica dos diversos procedimentos de obtenção de hidrogênio, expandindo as possibilidades de debate e permitindo a construção de opinião a partir de sólidos conhecimentos sobre o assunto", acrescentam os deputados.

Convidados

Foram convidados para o debate:

- o diretor da Hytron - Soluções em Hidrogênio e Energia, Daniel Gabriel Lopes;

- a diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Heloísa Borges;

- o professor da Universidade Federal de Itajubá Luiz Augusto Horta Nogueira;

- o diretor de Tecnologia e Inovação do Campus Integrado de Manufatura de Tecnologia do Senai da Bahia (Senai/Climatec), Leone Andrade.

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 14.

A comissão

Criada a pedido do deputado Bacelar e instalada no final de maio, a comissão tem por objetivo acompanhar a implementação das medidas que estão sendo adotadas para a transição da energia verde no Brasil.

O plano de trabalho prevê 12 audiências públicas e visitas externas, nas cinco regiões brasileiras, para avaliar as políticas públicas que tratam do tema.

O relator espera apresentar o parecer em novembro, com a sugestão de criação de um marco regulatório que permita a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento de projetos voltados à transição energética, a exemplo da produção de hidrogênio.