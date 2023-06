Comissão de Legislação Participativa discute igualdade de direitos para população LGBTQIA+

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (29) a igualdade de direitos e proteção jurídica da população LGBTQIA+. “O Brasil continua ano após ano no primeiro lugar do ranking dos países que mais matam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no mundo, figurando há mais de 20 anos como o país mais violento para essa população, disse a deputada Erika Kokay (PT-DF), ao propor a audiência.

LGBTQIA+ é a sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, "queer" (quem transita entre as noções de gênero), intersexo, assexuais e outras variações (representadas pelo +).

Convidados para debater o assunto, entre outros:

- um representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

- o coordenador do grupo de trabalho sobre população LGBTQIA+ do Ministério Público Federal, Lucas Costa Almeida Dias; e

- representantes da Aliança Nacional LGBTI+.

A audiência será realizada no plenário 3, a partir das 10 horas e poderá ser acompanhada pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.