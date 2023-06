Comissão debate uso da Cannabis para fins medicinais

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (29), o uso da cannabis para fins medicinais. A deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), que pediu o debate, destaca que estudos e pesquisas científicas vêm demonstrando, nos últimos 40 anos, a eficácia da utilização da cannabis medicinal para o tratamento de sintomas ou de efeitos colaterais indesejados na terapêutica de várias doenças.

Dentre essas doenças, ela cita: doença de Alzheimer, epilepsia, autismo infantil, doença de Parkinson, artrite, fibromialgia, esquizofrenia, náuseas, carcinoma, depressão, esclerose, fobia social, etc.

"Apesar de atualmente ser classificada como droga para efeitos penais, as suas propriedades medicinais continuam a existir e deveriam ser adequadamente exploradas. Algumas moléstias podem ser tratadas com sucesso, de modo mais eficaz e seguro, em relação a outras drogas que não apresentam respostas satisfatórias perante determinados casos clínicos", afirma Sâmia Bomfim.

Foram convidados, entre outros:

- a presidente da Cultive Associação de Cannabis e Saúde, Cidinha Carvalho;

- representante da Associação Flor da Vida; e

- o neurocientista, biólogo e professor titular do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sidarta Ribeiro.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 9.