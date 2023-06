Projeto possibilita a fiador do Fies acessar extrato e amortizar contrato

A autora do projeto, deputada Dayany Bittencourt - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 1194/23 permite que o fiador de empréstimo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) realize, a qualquer tempo, amortizações extraordinárias ou a quitação do saldo devedor. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

O texto, que altera a Lei do Fies, permite ainda que o contratante (estudante ou seu representante legal) autorize o acesso ao extrato financeiro do contrato ao fiador que quiser amortizar o saldo devedor.

“O objetivo da proposição é assegurar, de forma expressa e inequívoca, o direito dos fiadores de contratos do Fies a informações atualizadas da dívida que concordaram em garantir, bem como seu direito a amortizá-la ou quitá-la”, explicou a deputada Dayany Bittencourt (União-CE), autora do projeto.

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.