Plano de trabalho do Centro de Estudos sobre combate ao racismo será apresentado no dia 4

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) reúne-se na próxima terça-feira (4) para a apresentação do plano de trabalho sobre políticas públicas para o combate ao racismo. A reunião será realizada no plenário 4, às 18h30.

A proposta buscará sugerir a formulação de políticas mais abrangentes e eficazes, que considerem as múltiplas dimensões da discriminação e suas interconexões. A intenção é construir um País mais justo, desenvolvido e igualitário.

O estudo é relatado pelas deputadas Dandara (PT-MG) e Benedita da Silva (PT-RJ).

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado a análise e discussão de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil.

Desde sua instalação, em 2003, já foram publicados 27 estudos, muitos dos quais já transformados em lei ou incorporados pelos governantes.

O colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido pelo deputado Da Vitória.

As publicações podem ser baixadas gratuitamente aqui ou podem ser adquiridas no site da Livraria da Câmara.