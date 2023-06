Câmara recebe nesta quarta projeção pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

A Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (28), das 19h às 21h, projeção das cores da bandeira do Movimento Trans (rosa, branca e azul) e do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ (vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa).

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ é celebrado em 28 de junho — data em que, em 1969, foram iniciadas as rebeliões de Stonewall Inn (bar gay da cidade de nova Iorque). Policiais entraram no local, agrediram e prenderam funcionários e frequentadores. O episódio marcou o início de uma série de manifestações contra a perseguição policial e social. Um ano depois, na mesma data, as cidades de Nova York e Los Angeles realizaram a 1ª Parada do Orgulho Gay.

Movimento Trans

De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), o objetivo do Movimento Trans, que envolve ações de inúmeras entidades, é viabilizar um quadro político no país que garanta representatividade, cidadania plena e isonomia de direitos.