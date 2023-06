Comissão debate enfrentamento ao racismo na primeira infância

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (29) para debater ações de enfrentamento ao racismo na primeira infância.

"As experiências vividas na primeira infância afetam profundamente o

desenvolvimento emocional, mental, social e físico dos indivíduos. O racismo, o sexismo, a discriminação cultural e religiosa são variáveis que impactam diretamente, e de maneira perversa, no desenvolvimento do indivíduo", enfatiza a deputada Erika Kokay (PT-DF), que solicitou a realização da audiência pública.

Foram convidados para o debate, dentre outros:

- a coordenadora de Educação e Pesquisa do Instituto da Mulher Negra Geledés, Suelaine Carneiro;

- a coordenadora-geral da Ação de Mulheres pela Equidade (AME), Damiana Neto;

- a representante da Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas Makirá E'ta, Rosijane Tukano;

- a advogada Letícia Silva, representante do Instituto Alana;

- a socióloga e pedagoga Patricia Costa Pereira da Silva, palestrante sobre relações raciais e racismo;

- o professor de filosofia da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) Paulo Cruz, palestrante sobre relações raciais e racismo.

Confira aqui a lista completa de convidados e a pauta da reunião.

A audiência pública será realizada no plenário 7 às 14h30.