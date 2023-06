Ouvidor da Câmara quer facilitar o acesso da população às dependências da Casa

O novo ouvidor da Câmara dos Deputados para o biênio 2023/2024, deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), anunciou que vai buscar maneiras de facilitar o acesso às dependências da Câmara. "Vamos trabalhar com um cadastro prévio do cidadão para evitar filas imensas nas nossas portarias e por fim humanizar o acolhimento de quem vem visitar esta Casa, que deve ser vista como a Casa do Povo", disse.

O deputado, que já ocupou o cargo entre 2007 e 2008, lembrou que o objetivo da Ouvidoria é justamente ser um espaço de manifestação do cidadão em relação aos trabalhos legislativos. Para os próximos dois anos, Carlos Sampaio também quer capacitar e modernizar a Ouvidoria.

"Pretendemos assinar um termo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Ouvidores, que atualmente é uma referência para o fortalecimento da ouvidoria brasileira, para capacitar toda a nossa equipe”, completou.

Resultados

Em 2022, a Ouvidoria da Câmara reduziu em 31% seu tempo de resposta, em relação a 2021. Foram 1.323 demandas, sendo o prazo médio de resposta de quatro dias.

Entre as demandas atendidas, a metade foi de denúncias ou reclamações que foram respondidas dentro do prazo de 30 dias previsto no Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos (Lei 13.460/17).

A Ouvidoria tem atendimento presencial no térreo do anexo 2 da Câmara, de segunda a quinta-feira, das 9 às 19 horas, e na sexta até as 18 horas. O cidadão pode ainda enviar sua manifestação pelo Disque-Câmara: 0800 0 619 619, das 8h às 20h.