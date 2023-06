Comissão debate diferença entre educação física escolar e esporte competitivo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (28) para discutir a diferenciação entre educação física escolar e esporte competitivo nas escolas.

Segundo o deputado Delegado da Cunha (PP-SP), um dos idealizadores do debate, o esporte na escola foi conduzido durante muitos anos privilegiando o esporte competitivo. Na visão dele, isso gera uma série de equívocos, como: a exclusão dos menos hábeis, a substituição das aulas que deveriam ser para todos para atender apenas aos que participam de competições estudantis, e a terceirização da educação em instituições que suprimem as aulas ministradas por professores (licenciados) e as atribuem para esportistas sem a devida formação.

"A escola é o espaço para o desenvolvimento das mais diferentes

potencialidades humanas e, obviamente, deve respeitar as individualidades e

diversidades presentes entre crianças e adolescentes", diz Delegado da Cunha.

A audiência também foi solicitada pelos deputados Luiz Lima (PL-RJ) e Flávia Morais (PDT-GO).

Convidados

Foram convidados para a discussão, entre outros:

- o professor e criador da Revista Brasileira de Educação Física Escolar, Daniel Carreira Filho;

- o professor e pesquisador dos programas de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Cidade de São Paulo Roberto Gimenez;

- o professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo Walter Roberto Correia;

- o 2º vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef), Carlos Alberto Eilert; e

- o presidente da Câmara de Educação Física Escolar do Confef, Antônio Ricardo Catunda de Oliveira.

A reunião será realizada no plenário 4, às 15 horas.