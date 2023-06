Comissão debaterá políticas de eficiência energética no Brasil

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (27) para discutir políticas de eficiência energética no Brasil.

O debate atende a requerimento do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ). "O Brasil é um País com longa tradição de mediar saídas e soluções energéticas com baixo nível de emissões de gases de efeito estufa e deve continuar as iniciativas com o objetivo de descarbonizar a economia", disse.

Mello ressaltou que substituir fontes de energia fósseis por renováveis e aumentar a eficiência no uso da energia é imprescindível, e que o Brasil tem excelentes oportunidades para ambas as ações, mas precisa avançar no planejamento e na implantação de políticas públicas de eficiência energética.

"Pela importância do tema e necessidade de dar uma forma à política de eficiência energética no Brasil, é necessário planejar, promover e aprofundar a discussão do tema para ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e o Parlamento tem a missão de contribuir com a discussão e aprimoramento do tema e da política de eficiência energética brasileira", afirmou o deputado.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o gerente do Departamento de Energia Elétrica do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guilherme Oliveira Arantes;

- a superintendente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Carla da Costa Lopes Achão;

- o diretor-presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), Ney Zanella dos Santos;

- o diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética (Inee), Fernando Perrone;

- representante do Ministério de Minas e Energia;

- representante da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A audiência pública está marcada para as 10 horas, no plenário 14.