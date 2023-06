Comissão realiza audiência em alusão ao Dia do Orgulho Autista

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (27) para celebrar o Dia do Orgulho Autista, comemorado mundialmente em 18 de junho.

A reunião atende a requerimento dos deputados Erika Kokay (PT-DF) e Márcio Jerry (PCdoB-MA). Eles destacam que dar visibilidade às pessoas autistas é uma ação de extrema relevância, pois essa parcela da população frequentemente enfrenta estigmas e dificuldades de inclusão social.

"A falta de compreensão acerca do espectro autista muitas vezes resulta em segregação, limitação de oportunidades e violação de direitos básicos", ressaltam os parlamentares no documento em que pedem a realização da audiência.

Convidados

Foram convidados para a audiência, entre outros:

- o presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, Fernando Cotta;

- a presidente Comissão dos Direitos do Autista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Taguatinga, Larissa Argenta Ferreira de Melo;

- a secretária-geral da Associação Brasileira para Ação pelos Direitos das Pessoas Autistas (Abraça), Fernanda Santana Abraça; e

- a presidente da Associação de Amigos dos Autistas do Maranhão, Telma Sá Nascimento.

A reunião será realizada no plenário 13, às 13 horas.