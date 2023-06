Confederações de escalada, taekwondo e surfe relatam expectativa positiva sobre Olimpíadas de 2024

Deputado Luiz Lima (C) presidiu a reunião da Comissão do Esporte - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Em audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (21), representantes das confederações de escalada, taekwondo, pentatlo, basquete e surfe falaram sobre a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e se mostraram confiantes.

Além das Olimpíadas, os atletas buscam medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. A competição pode ajudar também na preparação para as Olimpíadas. Alberto Maciel, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, contou que carrega uma expectativa muito alta de fazer uma boa campanha nas duas competições, pois, “no Pan-Americano de Taekwondo, o Brasil foi o país com maior conquista de medalhas”.

O presidente reforçou que a projeção de medalhas para os jogos Pan-Americanos são: quatro na modalidade masculina e três na feminina. Em relação às Olimpíadas, Alberto Maciel contou que a confederação visa conquistar duas medalhas.

A escalada e o surfe estrearam nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. O diretor administrativo e financeiro da Confederação Brasileira de Surfe, Fabiano Fisher, afirmou que o esporte ganhou ainda mais espaço após ter entrado na modalidade olímpica. “A gente sempre teve uma experiência internacional muito forte em nosso esporte, mas com o ouro olímpico do Ítalo Ferreira é que a gente percebeu a dimensão que a Olimpíada tem para o surfe”, concluiu.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Escalada Esportiva, João Gonçalves, lembrou a importância de ter garantido a participação da modalidade tanto nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 quanto em Los Angeles em 2028. “Esse é nosso foco”, disse. O presidente da confederação, Raphael Nishimura, reforçou que a expectativa é classificar três brasileiros para a modalidade, uma vez que cada país deve ter três atletas da escalada nos Jogos Olímpicos.

O deputado Luiz Lima (PL-RJ), presidente da Comissão do Esporte, comentou sobre a modalidade. “Eu, como ex-atleta olímpico e professor de educação física, vislumbro a escalada como um esporte que vai se popularizar muito ainda”, afirmou.

Os deputados Luiz Lima, Mauricio do Vôlei (PL-MG) e Delegado da Cunha (PP-SP), autores do requerimento da audiência, acreditam que a participação nas Olimpíadas será um novo teste para o Brasil confirmar sua condição de excelência esportiva no cenário mundial.