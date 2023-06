Deputados defendem criação do Dia Nacional da Imigração Grega, em 21 de setembro

Os deputados Dr. Frederico (Patriota-MG) e Dr. Zacharias Calil (União-GO) defenderam a criação do Dia Nacional da Imigração Grega, durante audiência pública realizada na quarta-feira (21) pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.

A data será comemorada no dia 21 de setembro, conforme projeto de lei a ser apresentado na Câmara. A legislação atual exige a realização de audiência ou consulta pública envolvendo amplos setores da população para a criação de data comemorativa, por esse motivo a audiência foi reaalizada.

Michel Afif Maguel, que representou a Prefeitura de Goiânia e a Sociedade Beneficente Ortodoxa na audiência, disse que, atualmente, de acordo com estimativas de associações e comunidades helênicas brasileiras, existem aproximadamente 50 mil imigrantes gregos no Brasil. Esse número engloba cidadãos gregos e descendentes até a quarta geração.

Para o deputado Dr. Frederico, que propôs a realização da audiência, a presença da cultura grega no Brasil é de fundamental importância. “O Brasil é um país com uma história muito importante, apesar de curta, e sempre aprende com a história grega. A Grécia é o primeiro país democrático do planeta, e receber a comunidade do berço da democracia mundial é uma honra muito grande”, afirmou.

Para o deputado Dr. Zacharias Calil, estreitar laços com a comunidade grega no país significa prosperidade para os brasileiros e os gregos no Brasil. “É necessário facilitar os meios para o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Grécia, buscando novas oportunidades para intercâmbios econômicos e parcerias entre as nações”, diz Calil.

Para o presidente da Federação das Comunidades Helênicas no Brasil, Stayros Kyriopoulos, a relação entre os países já é realidade. “A marca da identidade desses imigrantes continua colorindo a vida brasileira com as suas tradições. O saber milenar nas capitais e em pequenas cidades onde fincaram suas raízes contribui para a diversidade cultural do nosso imenso país acolhedor, construindo pontes entre Brasil e Grécia”, afirmou.

Também participaram da audiência o presidente da associação Helênica de Goiás e secretário da Federação das Comunidades Helênicas do Brasil, Mateus Constantin Penna, e também os embaixadores do Chipre e da Grécia no Brasil, Evagoras Vryonildes e Ioannis Tzóvas Mourozis, respectivamente.