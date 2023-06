Líderes partidários comemoram aprovação de Cristiano Zanin para vaga no STF

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), celebrou a aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro o Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação foi aprovada nesta quarta-feira (21) pelo Plenário do Senado com 58 votos favoráveis e 18 contrários.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Guimarães afirmou que Zanin demonstrou, durante a sabatina feita pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o compromisso com o dever constitucional e com a defesa das leis. “É um homem comprometido com a República, com o Estado Democrático de Direito e, principalmente, com o chamado 'devido processo legal' nos julgamentos da ccorte”, disse.

Zanin foi advogado de Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Operação Lava Jato e na campanha eleitoral de 2022. Ele foi indicado por Lula para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Elogios

O líder do Podemos na Câmara, deputado Fábio Macedo (Pode-MA), também usou o twitter para parabenizar Zanin. “Envio votos de sucesso para tão importante função, que é a de defender os preceitos constitucionais da República, com responsabilidade e imparcialidade que o cargo necessita”, disse.

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman (PT-PR), afirmou que Zanin tem “postura correta, imparcialidade e respeito à legislação”, atributos que, na sua avaliação, fazem a diferença na composição do Supremo Tribunal Federal.