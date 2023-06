Comissão de Cultura entrega Prêmio Paulo Gustavo a cinco humoristas

A frase “rir é um ato de resistência”, do ator Paulo Gustavo, foi lembrada na entrega do prêmio de valorização do humor e da comédia que leva seu nome, uma distinção oferecida pela Comissão de Cultura da Câmara. Nesta quarta-feira (21) foram premiadas cinco pessoas que se destacaram no setor.

Nessa primeira edição, foram premiados os influenciadores digitais Maria Bopp e Matheus Costa; a atriz do grupo Galpão, de Belo Horizonte, Teuda Bara; e os comediantes Tom Cavalcante e Samantha Schmutz, conhecidos pelo público de televisão.

O prêmio foi criado a partir de um projeto (PRC 37/21) da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e foi batizado em homenagem ao ator que ficou famoso no cinema e na televisão por papéis como o da mãe exagerada Dona Hermínia. Ele morreu em maio de 2021, aos 42 anos, vítima de Covid-19.

Na cerimônia de entrega da homenagem, Feghali destacou o objetivo de dar relevância e visibilidade a quem faz humor. “O artista da comédia tem que ter uma inteligência, um ritmo, uma capacidade de perceber o cotidiano para poder extrair da pessoa o riso, a gargalhada e principalmente o riso coletivo, que é muito difícil. Então a comédia precisa estar no mesmo patamar da tragédia, do drama, para que as pessoas compreendam o significado desse tipo de arte”, destacou.

A importância da comédia foi apontada também pela atriz Teuda Bara, que lembrou como foi divertido o trabalho com Paulo Gustavo em uma série de TV. Ela acaba de estrear um espetáculo de teatro que usa o humor para fazer crítica. “O riso brinca e fala de coisas sérias, mas de uma forma divertida”, disse.

Margareth Menezes: Lei Paulo Gustavo tem R$ 3,8 bilhões a serem aplicados em projetos culturais - (Foto: MyKe Sena/Câmara dos Deputados)

O prêmio foi atribuído tanto a profissionais com carreira longa como aos que estão chegando agora. Como Matheus Costa, que durante a pandemia do coronavírus começou a postar vídeos nas redes sociais junto com o pai. O material viralizou e, aos 27 anos, Matheus tem 12 milhões e 800 mil seguidores. “Quando a gente estava gravando lá em casa, eu e meu pai, a gente estava trancado em casa e agora a gente sai na rua, as pessoas pedem foto, reconhecem”.

Para o presidente da Comissão de Cultura, o deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ), o prêmio Paulo Gustavo aproxima a Câmara da população. Ele elogiou a diversidade dos premiados, que foram escolhidos pela comissão a partir da indicação de parlamentares. “Eu acho que essa mistura é que faz o Brasil tão diferente, tão importante e tão pra frente”, disse.

Lei Paulo Gustavo

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, que participou da cerimônia de premiação, afirmou que a homenagem a Paulo Gustavo se insere em um contexto maior, junto com a recriação do ministério e com as leis de incentivo à produção cultural. “A Lei Paulo Gustavo acabou de ser lançada. É uma lei que vem para destravar o setor cultural, de trazer novas conquistas. Todas as cidades têm o recurso, é só enviar o plano para o ministério da Cultura. Estamos num novo momento do fomento da cultura no País, então não desistam”, disse.

A ministra da Cultura lembrou que a Lei Paulo Gustavo tem R$ 3,8 bilhões a serem aplicados em projetos culturais. Até agora, só 40% dos municípios se cadastraram. Por isso, ela pediu ajuda aos parlamentares na divulgação desse suporte financeiro para o setor.